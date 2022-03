Lood loodusest ehk kuidas lapse „miksidele“ huvitavalt vastata?

Kuidas seletada lihtsaid asju nii, et lapsel oleks lihtne nendest aru saada? Eelkoolilastele ja algklasside õpilastele kirjutatud „Lood loodusest“ on korraga nii loodusteatmik lastele kui ka selgitamiskäsiraamat laste vanematele. Sest lapselikult lihtsad küsimused saavad siin selged, lühikesed, lihtsad vastused. Täpselt sellised, nagu lapsed emmelt-issilt ootavad.

Põnevat lugemist, haaravat tegevust ja 100 unikaalset kleepsu



Värsket tegelusraamatut saab osta ainult Maxima kauplustest üle Eesti. Aga miks on see just tegelusraamat, mitte lihtsalt juturaamat? Sest „Lood loodusest“ pakub lastele lugemise kõrval muudki tegevust.