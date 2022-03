RETSEPTID | 10 tervislikku magustoitu, mida süües turgutad keha vitamiinivarusid ja hoiad vöökoha saledana!

Eks paastuajal, mil sa pead ennast piirama, tekib vahel ikka isusid. Kõige enam seda seletamatut “tahaks midagi head” või “tahaks midagi magusat”. Siin üks lihtne lahendus: too poest koju just need puuviljad, mis praegu näevad välja kõige isuäratavamad, ja tee neist salat.

Mõrkja ja täidlase maitsega greibismuuti tekitab mõnusat täiskõhutunnet.



Kui selle magustoidu peolauale tõstad, on imestamist palju. Suures osas koosneb kreemine maius kasulikke rasvhappeid täis avokaadost. Ja see lavendel! See teeb asja veel paremaks!





Värskelt küpsetatud ahjuõun lummab kardemonise aroomiga. Tee täidetud õunad külmkappi valmis ja pista ahju pool tunnikest enne serveerimist, kui magustoidu-kohviaeg tulekul. Sobib hästi nii peolauale kui nädalavahetusel enda hellitamiseks.



Kui omamaiseid värskeid puuvilju ja marju kusagilt võtta pole, tasub koju tuua kotitäis eksootikat ning kokata neist midagi värsket ja värvilist.



Suhkruvaba besee on olemas!



Hapukasmagusa kreemja täidisega toortort mandli-datlipõhjal on tõeline tervisesõbra unistuste maiustus. Kate tundub põhjale valamise ajal vedel, kuid muretsemiseks pole põhjust – tunnike sügavkülmas annab hangumisprotsessile hea hoo.



Tervislik ja hirmus maitsev amps.



Antioksüdantiderikas roheline smuuti laeb su kiiresti vajaliku energiaga, turgutades samal ajal immuunsüsteemi ja võideldes ligi hiilivate viirustega.

Halvaa on sedavõrd universaalne maius, et seda on mõnus nosida nii niisama kui ka puistata selle puru kausikookidesse, küpsisetortide täidis­kihiks, teha sellest magusaid täidiseid.