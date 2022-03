RETSEPT | Marjased muffinid täisterajahust

Ise küpsetades on võimalik komponentidega mängida ja valmistada võimalikult tervislik muffin nii, et söömisel ei peaks piirduma vaid ühe või kahe koogikesega. Jagame teiega tervislikku muffini retsepti, kus on kasutatud Hortexi puuviljasegu ja mitte grammigi valget suhkrut!