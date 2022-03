RETSEPT | Kirsine šokolaadivaht

Hortexi külmutatud kirsid on lihtne ja aegasäästev valik igal hooajal. Marjadest on juba eemaldatud kivid ja varred, seega ei pea sa minutitki aega kulutama nende eemaldamisele. Hortexi kirsid sisaldavad samapalju vitamiine kui värsked marjad. Nende külmutamisel on kasutatud šokikülmutamist, mis tähendab, et marjade temperatuur viiakse järsult madalamale kui –30 kraadi. Nii jääb marjadesse maksimaalselt pikaks ajaks võimalikult palju vitamiine!