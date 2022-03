RETSEPT | Šokolaadine kirsikaste

Hortexi kirsid jõuavad poelettidele otse Poolast, kus nad on valminud tunnustatud põllumeeste valvsa pilgu all. Enne pakendamist on kirssidest eemaldatud kivid ja varred, mis teeb nende tarbimise eriti lihtsaks – ava lihtsalt pakend! Miks mitte nautida kirsse mitte ainult nende kõrghooajal, vaid koguni aasta ringi ning valmistada neist just kohe ja praegu midagi huvitavat!