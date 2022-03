RETSEPT | Köögiviljagratään

Igal nutikal perenaisel on vähemalt mõni pakk köögi- või juurviljasegu sügavkülmas ette ostetud – lisaks valmistamise kiirusele on boonuseks, et korraga ei ole vaja nii palju erinevaid köögivilju osta ja lõikuda. Hortexi külmutatud juurviljad ja köögiviljasegud on üldiselt juba parajateks kuubikuteks lõigutud.