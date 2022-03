Vanalinnas peidab end armas restoran, kuhu minna sööma nii lõuna paiku kui ka õhtut veetma. Toit on imeline: värske, värviline, kõike on parajalt! Peakokaks Martin Männasalu. Ja veel — uksepealne silt lubab, et 25–50% toorainest on mahedalt kasvatatud.