Hittretsept, mis ajas sotsiaalmeedia hulluks: kuulus avokaadovõileib saab ühe pealtnäha kummalise lisandi abil veel eriti maitsvaks

Miks nad seda teevad? Riivitud muna jääb mõnusalt kohev ja pehme, selle saad laotada ühtlaselt üle võileiva, nii et saad iga ampsuga korraliku suutäie, milles on võrdselt kõiki elemente. Riivitud muna jääb pehmema ja tagasihoidlikuma maitsega kui tavaline keedumunaviil, seega võib seda nippi kasutada ka näiteks salatite puhul.

Kummalisel kombel soovitab originaalretsepti autor osta poest valmiskeedetud ja kooritud mune. Meie muidugi selle soovitusega kaasa ei lähe, milleks kõik see plastikprügi… Niisiis keeda ikka munad ise, aga selleks, et neid mugavam riivida oleks, jahuta vähemalt pool tunnikest külmkapis. Soojad munad lähevad riivides pudruks. Mõned kasutajad on toonud negatiivse aspektina välja, et külma muna ei ole kõige meeldivam süüa ning on jäänud kindlaks oma vanale harjumusele lisada avokaadosaiale soe praemuna.