Uudisteski kuuleme alatasa transpordiaedviljadest, kus on üle normi taimekaitsevahendeid. Aastast aastasse kõlab spetsialistide mantra, et kõik see on tervisele täiesti ohutu. Kas aga on? Tahaksin tegelikult väga teada, enne kui järjekordset puuvilja suhu pistan, millega täpselt seda produkti ikkagi on pritsitud ja kui suures mahus. Infot pole kuskilt võtta.