Sel päeval, kui sõbrad on peole kutsutud, on kokkamist ja muud sigimist-sagimist niigi väga palju. Stressi aitab maandada jäätisetort. Seda on lihtne valmistada. Õigel päeval võta tort umbes 35 minutit enne serveerimist sügavkülmast välja ja kaunista küpsisepuru ning sidrunikreemiga.