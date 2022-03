McDonald's nagu paljud teisedki tuntud ettevõtjad on otsustanud oma äritegevuse Venemaal lõpetada. Et aga loodus tühja kohta ei salli, soovib osaühing Russkoje Pole-Logistik registreerida Venemaal kaubamärgi Onu Vanja, mis on nii brändi välimuselt kui äritegevuselt väga sarnane McDonald'siga.