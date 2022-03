Nipid, kuidas vältida toitu valmistades liigset rasva, ja üks kergema elu ahjuroa retsept

Öeldakse, et rasvata on toit tuim ja maitsetu ... Aga paneme selle mõtte proovile! Mõõduka rasvaga on võimalik küpsetada väga maitsvat ja mõnusalt krõbedat liha ning isegi pannkooke saab korraliku panniga praadida ilma rasvata.

Paula Särekanno