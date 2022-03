Kui ma 15 aastat tagasi töötasin sommeljeena Gloria veinikeldris, siis oli restorani­omanikul Dimitri Demjanovil tavaks seltskondade vastuvõtul lasta neil alustuseks üks katse läbi teha. Nimelt enne külaliste saabumist oli minu ülesandeks valada magusat ja kanget aperitiivi Pommeau de Normandied kahele kandikule: ühel olid kenasti poleeritud copita-klaasid ja teisel tavalised valged plasttopsid. Iga külaline sai mõlemasse kätte ühe anuma ning pidi ära arvama, mis jook emmas-

kummas on. Ma olin tunnistajaks ­kümnetele testidele ja mitte kunagi ­mitte keegi ei arvanud ära, et tegemist on sama joogiga. Vot nii oluline on ­ klaas!