Maitseelamus: kullast kallim maitseaine safran. Kuidas seda korjatakse ja toiduvalmistamisel kasutatakse?

Krookuseid on safrani korjamiseks kasvatatud Loire’i orus sajandeid, kuid sõjast tulenevalt kadusid lilled piirkonnast 1940. aastast peaaegu pooleks sajandiks. Nüüd tõstab aga tootmine taas pead, väidetavalt võib Loire’i orust tänapäeval leida nii 30 kasvatajat. Boynesi linnas on võimalik külastada ka safranimuuseumi ja kohalikud tootjad ootavad heal meelel huvilisi külla, et näidata, kuidas safrani kasvatamine, korjamine ja kuivatamine välja näeb.