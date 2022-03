Tekstiilikunstnik Maru Metspalu põnev teekond kudumisvarraste juurest restoranide peakokaks

Üks oluline teema, mis on Marul hingel ja mille suunas on töötanud kõikides oma tegemistes, on nii-öelda zero waste ehk nullprügi mõte. Arvestades, kui palju vaeva ja energiat pannakse maailmas, aga ka Eestis toidu tootmisse, kasvatamisse, siis on Maru hinnangul äärmiselt kole lasta paljul söödaval muutuda prügiks. Nii on Maru aastaid kasutanud ära võimalikult palju igast juurikast – porgandipealsetest saab suurepärast pestot, peedilehed sobivad salatisse, küüslauguvarred marinaadi ja nii edasi.

„Ma olen poodidest üritanud äraviskamisele minevaid banaane ja muud juurviljalist sokutada Toidupanka ja olen toonud neid ise näiteks Fotografiskasse peakokk Peeter Pihelile, kes oskab näha igas tooraines, selle koores ja juures võimalust innovatsiooniks. Ma olen muuseas mõelnud, et äkki võiks olla võimalik pidada toidukohta, kus kõik, mida pakutakse, ongi valmistatud äraviskamisele nimetatud või juba äravisatud toiduainest. Usun, et see oleks põnev, maitsev ja läheks inimestele korda,” ütleb Maru.