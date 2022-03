Kust leida 100 lilleõit hinnaga alla 9 euro?

Kust osta lilli nii, et rahakott ei pahandaks?

Mees, mine Maximasse! Naistepäeva lillevalik Maximas on suur, hinnad head ja kuumim kaup on tulbikimp. Sel aastal annavad tooni Eestis kasvatatud tulbid, seitsmest kodumaisest õiest koosnev kimp on saadaval ainult 3,49 euro eest.

Tulevad ka tulbikimbud Hollandist, üheksa õiega „hollandlane” maksab 3,99 eurot. Niisiis – 100 tulbiõit saab Maximast osta vaid 44 euroga ja 100 õit on juba midagi, mis kahtlemata muljet avaldab. Siinkohal väärt vihje: nutikas mees „lööb” kogusega, hinna aga jätab enda teada.

Iga-aastased naistepäevahitid on ka roosid ja nartsissid, moodustades tulpidega koos lillemaailma „kuldse trio”. Roosi- ja nartsissikimbudki on müügil odava Maxima hinnaga. 100 roosi võib kätte saada 39 euroga, 100 nartsissi aga lausa 8,3 euro eest!

Täiendava naistepäeva-tulbivihjena olgu öeldud, et Ukrainast on 7. märtsil suurematesse Maxima poodidesse saabumas tõelised kaunitarid – eriliselt tugevad ja täidlased tulbid. Hüva mõte on ka „uinuvad” roosid – kuni kaks aastat säilivad, Eestis kokku pandud kaunid õieseaded.

Lilled, tort ja kommikarp – see on naistepäeva klassika

Lilled ilma tordita on naistepäeval nagu supp ilma soolata. Kas teadsid, et Maxima tootevalikus on ligi 200 erinevat nimetust kooke ja torte? Nende seas on lettidel ka rohkem kui 50 erinevat nimetust kooke-torte Maxima enda kuulsast Meistrite Kvaliteedi tootesarjast. Vanast heast Napoleoni koogist kohupiima-, karamelli- ja toorjuustukookide, ekleeride ning pavlovani. Eranditult värske kaup minikookidest plaadikookide ja tortideni – täpselt see, mis vaja!

Mekkimist on kahtlemata väärt ka rosinakringel pumatiga Marta Pagarilt ning kirju kohupiimatort ja Britta kook Eesti Pagarilt. Head ja paremat leidub igale maitsele ning kui tekkima peaks soov daamidele kommikarpe kinkida, on siingi valik piisav.

Rõõmusta ämma, üllata vanaema!