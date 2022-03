TOP 10 | Tõelised hittroad: need on Oma Maitse Retseptiveebi kasutajate lemmikretseptid!

Välimuselt võib see koorene supp meenutada kuulsat piima-aedviljasuppi meie, emade-isade lapsepõlvest, mis siiani kananaha ihule toob. Õnneks on siinne supp imemaitsev ja meie lapsed nõukaaega ei tea.

Shakshouka on panniroog maitsestatud tomatikastmesse uputatud munadega. See on tuntud kogu Lähis-Idas, aga arvatavasti pärineb hoopis Põhja-Aafrikast Tuneesiast. Tegu on mõnusa hommikusöögiga, mida igaüks saab oma äranägemise ja külmkapis leiduva järgi veidi muuta. Loomulikult sobib see roog ka päeva teistel toidukordadel.

Hiinapärased kanatiivad on mõnus vaheldus kodumaistele kanaroogadele. Algul tunduvad siinsed maitseandjad võib-olla pisut keerukad, kuid kõik on suuremates poodides olemas ja seisavad külmkapis päris kaua.

Küpsistest koogipõhja oskab justkui igaüks teha. Kuid kuidas jõuda perfektse, ühtlaselt jaotunud krõbeda põhjani?

Toekana tunduvad vormiroad ei ole tegelikult üldse nii patused — eriti kui neid nautida üheskoos pere või sõpradega või näiteks paari päeva eineteks jagada.

See tort on pilkupüüdev peolauakaunistus ja veel maitseb ka suurepäraselt!



Hapukooregakattega õunaplaadikook

All muretainas, millel pehmed potsakad kaneelised õunaviilud. Neid omakorda katmas kohev hapukoore-munakate. Hambaid kõigist kihtidest läbi vajutades saad ühekorraga nii magusa kui hapu, nii krõbeda kui pehme maitseelamuse osaliseks. Isutab juba, on ju!



Ei tea, mis lastel on nende kiirtoidukettidega, aga kuidagi need jõuavad nende teadvusesse. KFC kana kuulsus käis temast ammu enne Eesti turule jõudmist ees. Mis seal ikka, lapsevanema ülesanne on kõik kodus järele teha!

Rahakotisõbralik ja paljude variantidega igapäevaroog maitseb ülihästi. Kui jätad roast kartuli välja, serveeri raguud koos keedetud jasmiiniriisiga.