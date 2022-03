ÜLEVAADE | Kuidas kriisiks valmistuda? Vaata, milliseid toiduaineid varuda ning kuidas ja mida elekrikatkestuse korral süüa teha

Rakenduse kõige interaktiivsem osa on koduste varude testimine, kuhu saab üles märkida enda olemasolevad varud, millega nädal kriisiolukorras oma perega üle elada. Seejärel saab oma varude nimekirjale tagasisidet ning vajadusel kutsutakse kasutajat üles neid täiendama, et võimalikuks kriisiolukorraks valmis olla.

“Praegu on ka väga päevakohane teema küberturvalisus ja infosõjateemad — ma kardan, et enamuse jaoks vist võõrad teemad või arvatakse, et teatakse, kuid detailsuseni tegelikult mitte. Siinkohal jälle äpp oma materjalidega abiks — küberteadlikkuse tõstmiseks on äpis lausa eraldi e-õppe moodul sees,” räägib Jakson.