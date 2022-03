NIPID | Nõudepesulapid peidavad endas miljardeid baktereid: kuidas neist hoiduda ja lapi eluiga pikendada ning mida mitte mingil juhul teha ei tohiks?

Nõudepesulappide ja -svammide kasutamine on endiselt keskkonnasõbralikum kui paberkäterätikute, kuid just niisked lapid on need, mis on bakteritele mugavaks kasvulavaks. 2017. aastal avaldatud uuringus leiti, et tavaline kodukäsn sisaldab hämmastavas koguses baktereid — 45 miljardit ruutsentimeetri kohta. Kuidas bakterite vohamist vältida?