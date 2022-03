Rimi pakendas Ukraina sõjapõgenikele 250 abipakki

Abipakis on hügieenitarbed ning toidukaubad, näiteks banaanid, võileivad ja jogurt. Samuti on perede jaoks valmis pakid lastetoidu ning mähkmetega, puhuks kui saabujatel nende järgi vajadus tekib. Pakid pandi kokku Rimi poodides sel nädalavahetusel ning esimesed abipakid anti üle eile, edasi jagatakse abipakke vastavalt kujunevale vajadusele.

"Sõja eest põgenemine on väga hirmus kogemus - meie ülesanne on võtta Eestisse saabuvad ukrainlased vastu nende väärikust austavalt, pakkuda majutust, süüa ja turvatunnet. Mul on hea meel, et Rimi ulatas abikäe ja nii on 250le ukrainlasele sõltumata saabumise kellaajast valmis abipakk esmavajaliku toidu ja hügieenitarvetega," ütles sotsiaalvaldkonna toimepidevuse juht Tea Varrak.