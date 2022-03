Metsjänese ja koduküüliku liha on erinevad: uluk ehk metsas kasvanud jänes on tumedama ja tugevama maitsega, kodujänku heleda ­peenema struktuuriga lihaga. Koduküüliku liha on saadaval aeg-ajalt kas terve rümbana või koibadena, metsjänku hankimiseks pole muud võimalust, kui hoida soojas suhet tuttava jahimehega.

