Iga kümne aasta tagant tehakse ajakasutuse uuringut, kus mõõdetakse üldist kodutööde hulka, sh söögivalmistamisele kuluvat aega. Üldiselt on see praegu lühenemas: põhjuseks nii inimeste paranenud jõukusjärg kui ka kodumasinate laialdasem kasutuselevõtt. Kuid veel enam. Välja on tulnud see, et Eesti mehed teevad kodutöid Euroopa Liidu meeste hulgas eesrindlikult, meil on väga tublid mehed.

Aga teisalt jääb üles see, et naised teevad meestest ikkagi kaks korda rohkem kodutöid. See on ka üks soolise palgalõhe väga olulistest põhjustest.

“Nii ongi naistel ja meestel erinev võimalus kõrgema palgaga töökohale liikuda. Naised kipuvad tööintervjuudel vastama: “Ma ei taha võtta vastutusrikkamat, kõrgema palgaga töökohta, sest et mul on kodus nii palju kohustusi, mul ei jää aega.””