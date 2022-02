KUULA SAADET | Toidupoe tagatoas #2: kuidas kujuneb kauba hind, mis jõuab sildile?

Reeglina käivad Rimis pidevad kampaaniad nende toodete ümber, mis inimesi kõige enam kõnetavad, nagu näiteks seakaelakarbonaad, banaan, apelsin, kohv, juust ja tualettpaber. Samuti algab igal teisipäeval ka kalakampaania, sest inimestele meeldib kala. Samas määrab nende kampaaniatoodete hinna laiem turg nii Euroopas kui ka mujal.

„Hinna kujundamises on väga suur roll selles, milline on nõudluse ja pakkumise suhe maailmaturul, milline on olnud aasta või hooaeg nende toodete kasvatajatele või loomasööda kasvatajatele. Lisaks mõjutavad hinda tööjõukulud, maksud ja palju muud. Samas on toidukaupade hinnad tõusnud vaikselt juba peaaegu aasta,” räägib ostujuht.

On näha, et mingite toodete puhul on hakatud aasta alguses ostma rohkem hinna kui konkreetse kaubamärgi järgi. Nii toob Rannus näiteks kohvi, piima ja teraviljatooted, kus on selgelt näha, et tarbijad liiguvad oma tavapäraselt sageli valitud toodetelt odavamatele alternatiividele või kampaaniatoodetele.

„On näha, et ka piima puhul on hakatud tetrapaki asemel ostma piima, mis on kilepakis. Usun, et suurim hinnaralli on tänaseks lõppenud, kuid võib karta, et sügis toob järgmise hinnatõusu. Kuni sinnani võiks olukord olla stabiilsem kõikide toidupoe hindade puhul,” lisab ostujuht.

Saates vestlesid kauba hindade ja nende kujunemise teemal Rimi ostujuht Maris Rannus ja saatejuht Jana Vainola.

Kuula saate „Toidupoe tagatoas” teist osa siit:

