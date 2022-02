Head nipid, kuidas toored avokaadod kiiresti valmis küpsetada ja küpsed viljad söögikõlbulikuna hoida

Avokaado on kohutavalt pirtsakas! Pea võimatu on meie kliimas saada normaalse küpsusastmega vilju ja kui õnnestubki poes sellele ühele tunnile peale sattuda, kus head avokaadod müügil on, tekib kohe järgmine mure — kuidas neid kodus säilitada nii, et nad kohe pahaks ei läheks. Vaata soovitusi parima avokaado valimiseks ja säilitamiseks, lisatud on ka hulk häid retsepte avokaadoga.