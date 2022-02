Söö nagu staar: Koogiboss Buddy Valastro kaotas huvitava dieediga 20 kilo ja maiustustest ta loobuma ei pidanudki!

Kuulus telekokk Buddy Valastro, keda eestlased teavad hittsarjast “Cake Boss” ehk “Koogiboss”, ei ole teinud saladust sellest, et pidevalt eriti hõrkude küpsetiste läheduses viibimine ja kohustus oma toodangut enne klientidele pakkumist ise maitsta on tervisliku kehakaalu säilitamise teinud üpris keeruliseks. Ometi võttis mees end käsile ning kaotas maailma parimate dieetide arvestuses aastaid kõrgel kohal olnud Optavia dieediga märkimisväärse hulga kilosid. Vaatame lähemalt, mida see dieet endast kujutab.