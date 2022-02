Põhjalik juhend: muretaina ja liivataina põhiretsept ning vead, mida nende valmistamisel tingimata vältima peaks

Otsast lõpuni ise valmistatud küpsetistel on alati hoopis pehmem, krõbedam ja muredam struktuur kui poest ostetuil. Seepärast soovitame taina võimalusel alati ise teha. Siis tead, mida sisse paned või mida asendada soovid, sest ka taina puhul on tooraine kvaliteet sama oluline kui lihalõigu praadimisel või värske salati kokkusegamisel. Muretainas ja liivatainas on pealtnäha sarnased, aga valmistamisviisid ja kasutusvõimalused on neil erinevad. Vaata põhjalikku õpetust mõlema valmistamiseks!