KASULIK TEADA: kuidas toitu varudes raha säästa?

Leib-sai-piim. Mida annab teha siin?

Parim temperatuur joogipiima säilitamiseks on alla +6 °C. Kui tahta hoida piima võimalikult kaua, ei tohiks seda paigutada külmkapi ukseriiulisse. See on mugav, ent tegemist on kõige soojema paigaga kogu külmikus.