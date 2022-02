Aastaid Maximas töötanud, ära käinud ja tagasi tulnud naine: igat head initsiatiivi siin kiidetakse

Erro sõnul pakub Eestis üle 20 aasta tegutsenud ettevõte väga head kasvulava, kus oma mõtteid ellu viia. „Häid ideid proovitakse siin teoks teha ja igat head initsiatiivi kiidetakse, kui need toovad tulemusi,“ põhjendab ta.

Esimesed viis aastat töötas kooli kõrvalt ja öises vahetuses



Erro karjääritee Maximas algas 2007. aastal, kui ta tuli kaupluse jääkide revidendina tööle. „Esimest korda tulin ainult suveks, et lisaraha teenida,“ ütleb Erro, kes oli toona vaid 18-aastane. Ettevõttesse tuli ta seetõttu, et sõbranna töötas siin ees.

Aasta-paar hiljem töötas ta Maximas juba täiskohaga. Peagi sai temast vanem jääkide revident, mis on võrreldav vahetusevanema ametikohaga. Esimesed viis aastat töötas ta öises vahetuses, kuna käis samal ajal ka koolis.

Esimestest tööaastatest on Errol kõige eredamalt meeles periood, mil Maxima meeletult Eestis laienes — lühikese aja jooksul avati 20 kauplust. „Kui ma tulin, oli meil ainult 28 kauplust ja üks XX kauplus. See oli väga tore aeg, kasvasime kiiresti,“ meenutab ta.

Pärast 14 aastat Maximas töötamist otsustas naine eelmisel aastal, et on kogu oma senise tööelu veetnud ühes ettevõttes, vahelduseks tasub vaadata, mis mujal toimub.

Neli kuud hiljem, 2022. aasta jaanuaris oli ta aga Eesti ühes suurimas jaeketis tagasi. „Kuna mind kutsuti, siis tulin tagasi,“ põhjendab ta. Naisel on hea meel, et ta pole sugugi ainus endine Maxima töötaja, kes on hiljuti ettevõttesse naasnud.

Hindab uut kultuuri



Erro räägib, et selle aja jooksul, mis ta on Maximas töötanud, on ettevõtte kultuur palju muutunud. „Meie uut kultuuri on igal sammul tunda, see on väga suur asi meil siin Maximas,“ märgib ta, viidates rohkem kui aasta tagasi ettevõttes juurutama hakatud uuele, TVE-kultuurile. See kultuur põhineb kolmel sambal: teadlikkusel (T), vastutusel (V) ja eneseusul (E).