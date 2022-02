HINNAVÕRDLUS: millises toidupoes on võimalik kokku hoida üle 70 euro kuus?

Need on tooted, mida iga pere ostab kas või mitu korda nädalas ja mida saab alati oma kodupoest kõige odavama hinnaga Eestis. Seejuures ei pea mõtlema sellele, kas nädal hiljem on nad hinnatõusu tõttu juba kallimad. Lihtne vastus on, ei ole, sest Maxima külmutas pikemaks ajaks enam kui saja sellise igapäevase toote odavad hinnad.

Osa toodete puhul on hindu senisest veelgi alandatud, allahindlusprotsent võib küündida kuni 39%ni. Peaasjalikult on tegu igapäevaste toiduainetega. Tänu spetsiaalsele „Püsivalt odav“ märgistusele hinnasildil on neid poes ka väga kerge üles leida. Kusjuures, parim uudis on see, et need tooted jätavad sulle ühe ostukorraga märkimisväärse summa taskusse ja kuus võid nii säästa üle 70 euro!

Nimelt näitab jaanuari lõpus tehtud hinnavõrdlus, et selle sammuga võimaldab Maxima eestimaalastel oma igapäevastelt toidupoe ostudelt väga palju kokku hoida. Kui Maxima kaupluses maksab eestimaalaste lemmiktoodetega ostukorv 11,25 eurot, siis teistes jaekettides on samasugune ostukorv mitu eurot kallim, ühel juhul tuleb lausa üle 6 euro rohkem välja käia.

Kui arvestada, et keskmiselt käivad inimesed kaks korda nädalas toidupoes, siis kuu peale teeb see vähemalt 50-eurose kokkuhoiu! Kes käib kolm korda nädalas poes, sel võib igakuine kokkuhoid Maxima poes küündida teistega võrreldes lausa üle 70 euro!

Kindlasti panustab toidupoe arvete vähendamisse ka see, kui mõtled enne poodi minekut oma ostud kodus läbi ja hoiad kaupluses oma arvel silma peal. Klassikalise poenimekirja kõrval aitab poes käimise ajal soovitud eelarves püsida ka Maxima äpp. Lisaks sellele, et sellega saab ostud mugavalt, kiirelt ja kontaktivabalt tehtud, näeb seal pärast iga toote lisamist, kui suureks on poearve kasvanud.