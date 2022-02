Mida saab teha 31 400 kilo tasuta ära antud toiduainetega?

„Arvestades, mis ühiskonnas toimub, on just praegu rohkem kui kunagi varem oluline aidata neid, kel on vähem võimalusi. Mul on hea meel näha, et lühikese aja jooksul on Toidupangaga liitunud Maxima kaupluste arv nii kiiresti kasvanud. Selle abil saame igal nädalal aidata üha rohkem Eesti peresid,“ rääkis Maxima Eesti tegevjuht Edvinas Volkas.