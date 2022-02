Püksid ei lähe jalga? Joo enne magamaminekut kindlasti seda mõnusat ja rahustavat jooki, mis kiirendab rasvade põletamist

Eduka kaalulangetuse võti on hea uni. Et saaksid pikalt ja rahulikult magada, on hea enne voodisse minekut juua rahustavat ja lõõgastavat teed. Kummelitee on kasulik lausa mitmel moel — toob hea une ja aitab kaalulangusele kaasa ka siis, kui sa magad!