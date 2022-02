Mari-Liis Iloveri humoorikad toiduseiklused: kuidas ma sain teada, mis asi on pärloder?

Hiljutisel poetuuril märkasin tatra, riisi ja hirsi vahel pakendeid, millel ilutsemas kaunikõlaline silt “Pärloder”. Hm … Valmistoitude seas jäi silma pärlodra-õunatäidisega vutt. Hämmeldus aina kasvas. Uudishimulik, nagu olen, asusin kohe guugeldama. Sain kärmesti teada, et pärlodraroogi on viimasel ajal ilmunud ka peenemate restoranide menüüdesse ja sellise nimetusega terakesele on kiidulaule kirjutanud toitumisnõustajad. Ja mina toidutoimetaja ning tulihingelise odra­entusiastina pole pärlodrast midagi kuulnud! Kas tõesti on tegu uue ja põneva teraviljahitiga?