Sommeljee Annamari Nikkel soovitab reisisihtkohti: vapustavad veinipaigad, mida peaks külastama iga endast lugupidav veinihuviline

Champagne: alustan oma veinireisi koos sinuga, hea lugeja, endale kõige armastatumast paigast Maal – Champagne’i piirkonnast, kust pärinevad kõige ihaldatumad ja luksulikumad joogid. Veelgi erilisemaks muudab seal oleku teadmine, et suur osa Champagne’i maa-alusest pinnasest on läbi uuristatud romantiliselt hämarate, ämblikuvõrkudest kaunistatud ja niiskete keldritega, mille käänuliste käikude läbimiseks pead mõnel juhul läbi sammuma lausa mitukümmend kilomeetrit. Näiteks ainuüksi Mummi keldrite kogupikkus on 25 kilomeetrit! Kõikide tootjate keldreid on kokku ligikaudu 250 kilo­meetrit ehk sama tee, mis kõndida Tallinnast Pärnusse ja tagasi. Selle maa läbimine võtaks aega 50 tundi või isegi rohkem, kui samal ajal saaks mulli mekkida.Vaata, milliseid veinipiirkondi kindlasti veel külastada tasub!