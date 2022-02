Valdaval enamusel peredest on kala asendamatul kohal iganädalases menüüs. Küll aga leidub neidki lapsi, kes kalatoite võõrastavad. SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastearst Külli Muugi sõnul on sellele murele mitmeid lahendusi, kuid need eeldavad lapsevanematelt kannatlikkust, tahtejõudu ja eeskujuks olemist.