RETSEPT | Teeme võileivatordi pisut peenemaks — uhke ja pidulik fetatort kaunistab igat sünnipäevalauda!

Mahlast ja maitsvat võileivatorti on hea kaasa pakkida kooli, aga sobib ka tööl sünnipäevalauale. See pole nii igapäevane ja just seepärast annab edasi uhket pidulikkust ja valmistaja head käsitööoskust.