Kas tead, mis päevadel saab poest kõige värskemat kala?

Kolmapäev ja reede on kalapäevad

Kogu aasta jooksul on Maximast võimalik saada väga laia valikut mere- ja mageveekalu ning mereande. Igal nädalal on jaeketi valikus keskmiselt 40 – 45 erinevat liiki kala ja mereande. Need jõuavad Eestisse erinevatest riikidest üle Euroopa. Nende hulgas on nii lähinaabrid Läti ja Leedu, sellised Skandinaavia riigid nagu Norra ja Taani kui ka Holland ning kaugemad Hispaania ja Türgi.

Arvesta hooajalisusega



Kel on oma lemmikud välja kujunenud, tasub värske kala oste tehes silmas pidada, et on teatud liiki kalu, iseäranis need, mis ei kasva otseselt kalakasvandustes, mis on hooajalised. Valdavalt on see seotud perioodidega, mil on keelatud neid kalu püüda. Reeglina on see periood aprilli keskpaigast juuni lõpuni ning puudutab ennekõike mageveekalu.