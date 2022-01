Matkal kõht täis: riisihelbepuder lõkkel, mõningate lisanditega. Vaata videot!

Kui hinge- ja kehasoojuse eest on lõkke kujul hoolitsetud, on paras aeg asuda söögi tegemise juurde. Elaval tulel on põhimõtteliselt võimalik valmistada igat sorti roogasid, kuid ideaalne matkatoit on ikkagi puder. Ning just helvestest valmistatud puder — kuna see valmib kiiremini ja väiksema energiakuluga, kui teradest valmistatud puder. Kes kunagi lõkketulel midagi keetnud, see mõistab.

Kas tegu on kaera, tatra või riisihelvestega, ei oma erilist tähtsust, sest sordist hoolimata on tegemist kiire ja lihtsa roaga, mis täidab kõhtu ning annab palju energiat. Lisaks on puder ka maitsev. Eriti kui seda veel pisut tuunida, nagu all kirjas on.

Pudru, antud juhul siis riisihelbepudru, jaoks on sul vaja kuuma vett ning riisihelbeid. Viimast umbes pool vee kogusest. Keeda paar minutit aeg ajalt segades ning lase seejärel kaane all veel paar minutit tõmmata. Kui see tehtud, lisa konserv. Või mõni muu eeltöödeldud lihaline, mis sul parasjagu kaasas on. Seejärel pane juurde juustu ning natuke küüslauku, sega ning valmis puder ongi.

Selline roog sobib matkarajal olles nii hommiku-, lõuna- kui õhtusöögiks, sest on maitsev ning annab palju energiat. Head isu!

Vaja läheb:

Riisihelbeid

Lihakonservi

Juustu

Küüslauku

Soola/pipart

PS — kogused sõltuvad sööjate hulgast