RETSEPTID | Ahjupott on parim abimees! Kolm toitvat ja tervislikku hautist, mis valmivad ahjupotis üsna vähese vaevaga

Pajaroogade kohal lehvib see “miski”, mis ka näiteks pannkookidel. Kodusus. Hubasus. Lihtsus. Pista asjad potti, pott ahju ja paari tunni jooksul on toit laual! Kruubipilaff, ühepajatoit ja omas mahlas hautatud köögiviljad lambahakklihaga on just sellised hubased kodused road, mis ahjupotis peaaegu ise valmis saavad.