Kohvigurmaan õpetab: tõeliselt maitsva kohvi valmistamiseks tuleb silmas pidada viit kõige olulisemat nüanssi

Kohvigurmaan Merike Kandar jõi aastaid kohvi nii, et see talle tegelikult üldse ei maitsenud. End koolitama hakates sai selgeks, kui paljud põhinüansid on ta siiani valesti teinud ja kuidas siis tegelikult seda päriselt nauditava maitse ning joovastava lõhnaga jooki valmistada tuleks.