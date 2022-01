Võimsad kodumaised turgutajad — õietolm ja suir. Kuidas neid toidus kasutada ja oma tervise heaks tööle panna?

Õietolmus sisalduvad antioksüdandid kaitsevad keha vabade radikaalide kahjustuste eest, vähendades nii südamehaiguste ja vähi riski. Nii on õietolm ja suir head liitlased, et hoida end terve ja elujõulisena. Kui õietolmu vastu on paljud inimesed allergilised, siis suir allergiat ei tekita. Suir on hapendatud ja kuna temas on õietolmukestad purustatud, saab inimese organism kõik väärt toitained kergemini kätte kui õietolmust. Suir on väärt vahend kõhnumise vastu ja kosutab organismi, suurendab hemoglobiini sisaldust veres ja aitab taastada soolestiku mikrofloorat.

Loe õietolmu ja suira kohta pikemalt ning vaata soovitusi, kuidas neid toidus kasutada!