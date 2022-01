Kogemus: kuidas ma puupliidil süüa valmistama õppisin

Puupliidi kasulikkuses ja headuses ei maksa üldse kahelda. Kui pliiti pole vaja kütta selleks, et sooja saada, siis annab sellega elektriarveid inimlikes piirides hoida, sest üle aasta kaugtöökontorit pidades on kodusöögi tegemises ­toimunud hüppeline kasv. Pikemaks söögitegemiseks kuluv elekter ei maksa üksikuna võttes eriti palju, aga kui iga päev kaks korda süüa teha, siis annab see juba tunda. Nii et kui söögitegemine satub kosmilise tunnihinna vahemikku, siis saan puupliidi abiga selle elektri­arvest juba ette “välja lõigata”.

Mul on ääretult hea meel, et see üllatus, mida puupliit kõike võimaldab, on minu maailmapilti kuidagi endastmõistetavalt ära mahtunud. Tal on nii palju funktsioone ja ta loob ka hubase õhkkonna, teinekord panemegi pliidi alla tule lihtsalt hubasuse pärast. Kasski, va hubasuse lemb, armastab pliidisooja.

