Pühad mõjusid rahakotile rängalt? Maxima tuleb appi!

Maximal on mitmeid omamärke, mida kliendid armastavad ja hindavad. Üks neist on Optima Linja, mis püüdleb selle poole, et toodete hinnad oleks igas tooterühmas turu madalaimad. Samal ajal aga ei tehta mingeid järeleandmisi kvaliteedis. Eesmärk on tagada, et ka kõige hinnatundlikumal kliendil oleks võimalik valida kvaliteetseid tooteid soodsaima võimaliku hinna eest. Toodete soodsam hind tagatakse suuremate tellimuste ja lihtsama pakendikujundusega.

Suure hulga armastatud ja tuttavate kaubamärkide kõrval leiab igast jaeketist alati ka omamärgitooted, mis on sama kvaliteediga ja tihti tuntud tootjate valmistatud, kuid odavama hinnaga. Seda seetõttu, et jaekett ise kontrollib kõike, mis neid tooteid puudutab — alates pakendamise viisidest, toote tehnilistest andmetest kuni kõige muuni. Omamärgitoodete eelistamine aitab taas toidupoes tehtavaid kulutusi vähendada.

Maxima on oma soodsaima igapäevase ostukorvi ja kvaliteetsete kaupadega pakkunud tugevat konkurentsi kõikidele turul olijatele juba enam kui 20 aastat. Kaks aastat tagasi käivitas ettevõte sel eesmärgil ka spetsiaalse hinnaprogrammi „Odav Maxima hind“, kuhu alla kuulub sadu erinevaid tooteid, mis on Maxima kauplustes pidevalt tõeliselt odava hinnaga. Selle aasta algusest on kõige soodsamad igapäevased tooted märgistatud lisaks ka spetsiaalse „Püsivalt odav“ hinnasildiga. Otsi poes käies hinnasiltidelt just neid kahte märgist, sest need tagavad sulle turu odavaima igapäevase ostukorvi!

Lõunasöök tööle kaasa



Lõuna ajal väljas söömas käimine võib olla paras raharöövel ja see on kindlasti koht, mille pealt saab jaanuaris raha kokku hoida. Paki kaasa lihtne võileib, salat, supp, vrapp või puuviljad. Lõunasöögi kodunt kaasa võtmine aitab lisaks raha säästmisele vähendada ka toidu äraviskamist, kui võtad näiteks õhtusöögist üle jäänud toidu tööle kaasa. Kui ise kodus toidu valmistamine pole su meelistegevus, on ka siin Maximal lahendus olemas!



Jaeketi Meistrite Kvaliteedi külluslik valmistoidulett aitab hädast välja! Maxima omatoodang põhineb peamiselt eestimaisel toorainel, kõik retseptid on loonud ettevõtte enda tehnoloogid ja kohalikud kokad. Maxima peab toodete kvaliteeti ja värskust ülioluliseks ning just nendest märksõnadest on inspireeritud ka kõik Meistrite Kvaliteedi tooted. Maxima omatoodangu valmistoitude valikust leiab kõike alates võileibadest ja salatitest koduste toitude ning uhkete tortideni välja.

Äpp aitab kuludel silma peal hoida



Kindlasti panustab toidupoe arvete vähendamisse ka see, kui oma ostud enne poodiminekut läbi mõelda ja kaupluses oma kuludel silma peal hoida. Kodus valmis tehtud poenimekirja kõrval aitab poeskäimise ajal soovitud eelarves püsida ka Maxima äpp. Lisaks sellele, et sellega saab oma ostud mugavalt, kiirelt ja kontaktivabalt sooritada, näeb seal pärast iga toote ostukorvi lisamist ka seda, kui suureks on poearve kasvanud.



Kliendikaardiga saab veel lisaks säästa



Äpiga on alati digitaalselt kaasas ka Maxima kliendikaart ehk AITÄH kaart, kuhu koguneb igalt ostult 1% boonusraha. Seda boonusraha saab ka ostude sooritamisel ära kasutada, et vähendada ostukorvi lõppsummat. Lisaks on teatud sooduspakkumisi, mis on mõeldud just Maxima kliendikaardi omanikele, mistõttu tasub AITÄH kaart kindlasti endale ära teha ja poes käies alati rahakoti vahel hoida.

Maxima on teinud kulutuste üle kontrolli haaramise aasta alguses väga lihtsaks! Kõiki neid nõuandeid järgides tee oma järgmine ostlemine targalt just Maximas, kus on igal nädalal lai valik odava hinnaga pakkumisi alates igapäevastest toodetest värskete puu- ja juurviljade, liha ning mereandideni välja. Maxima kauplused asuvad üle Eesti, otsi poodides toodetelt märgiseid „Odav Maxima hind“ ja „Püsivalt odav“ ning loe sooduspakkumiste kohta lähemalt iganädalasest kliendilehest.