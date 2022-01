RETSEPTID | Kalorivaesed ja kõhusõbralikud, kuid isusid rahuldavad ampsud, mida on hea raamatu lugemise või filmivaatamise kõrvale nosida

Niisiis, kui õhtuti teleka ees või raamatut lugedes tunned, et tahaks midagi head suhu pista, siis tulebki seda teha! Snäkid ei pea sugugi olema hääldamatute koostisosadega suhkru-, soola- ja rasvapommid. Need ampsud siin teevad rõõmsaks nii meele kui ka keha. Lisaks niisama näksimisele sobivad need ka peolauale külalisi rõõmustama.