ODAVAD ARGITOIDUD | Hea ja tervislik toit saab olla soodne! 11 isutavat säästuretsepti, mis raskel ajal hädast välja aitavad

Kui olid tomatiuputuse ajal usin, võid nüüd rõõmu tunda, et maitsev ja odav kaste on kohe võtta! Serveeri kastet koos täisteraspagettidega või kasuta hakkliharoogades. Sobib ka kana- ja kalaroogade hautamiseks.

Kui sul kapparid niisama külmkapis oma aega ei oota, jäta need üldse kartulipudrust välja. Võid putru teha topeltkoguse, nii saad järgmisel päeval ülejääkidest mõnusad kotletid vormida.

Hakklihast hautised valmivad peaaegu sama kärmelt kui kotletid. Värskete köögiviljade puhtad maitsed ja suured mahlakad värske rosmariiniga maitsestatud hakklihatükid meeldivad ka väikestele, ­kes alles näputoitu söövad. Parima tulemuse saad, kui hautad toidu valmis malmpotis. Muuseas, paljudes poodides on saadaval ka maheveisehakkliha, mis on tihti soodushinnaga ning vaid mõned sendid kallim, kui tavaline hakkliha. Sageli jääb maheveisehakkliha poelettidele vedelema ja seepärast tasub alati aeguvate toodete letti külastada. Võib juhtuda, et leiad maheveisehakkliha veel soodsama hinnaga ja saad seda sügavkülmas hoiustada.