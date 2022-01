Pannkoogid kuuluvad pea iga pere nädalavahetuste juurde ja igal küpsetajal on oma retsept ja nõks, kuidas just need kõige vahvamad koogid valmis teha. Aga on üks universaalne nipp, mida kasutatakse üsna vähe, kuid mis aitab pannkoogitaina täiesti uuele tasemele tõsta, proovi seda kindlasti!