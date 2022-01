Kadi Taalberg teab täpselt, mis on hea ja mis sobib Nõmme mändidega vääristatud krundil asuvasse uude valgusküllasesse suurte akendega majja: “Kuna me mõlemad mehega oleme 40+ inimesed ja uus maja tuli alles nüüd, siis ilmselgelt me ei jõua teist või kolmandat ehitada. Seega me pigem investeerime siia natuke rohkem, aga vähemalt on meil kindel kvaliteet, midagi ei ole vaja viie aasta pärast välja vahetada.” Teeme külaskäigu köögis, kus iga detail on paigas!