Pomel, veriapelsin ja teised mahlased tsitruselised on nüüd parimad!

Sidrunita ei saaks köögis hakkama. Talvisel ajal on ahvatlusi tsitrusteriiulil veelgi. Tuntuimad tsitruselised, mida reeglina ka aasta läbi poelettidelt leiab, on sidrun, laim, apelsin ja greip. Jõulude ajal on mandariinide ja klementiinide hooaeg. Eksootilisemad külalised, kes meid aasta alguses üllatada võivad, on veriapelsin, ugli, sviiti, pomel. Kusagile sinna vahele mahub ka selle perekonna pesamuna ehk kumkvaat. Kuidas neid toidu valmistamisel kasutada?