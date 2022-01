Eesti rahva lemmikarst Arkadi Popov on suurepärane kokk, aga tervisliku toitumise jaoks tohtril aega ei jätku: söön üks kord õhtul ja väga valesti

Mis siis juhtub, kui selline tegude inimene paneb käe toiduainete külge ja hakkab süüa valmistama? Loomulikult tuleb siis PALJU toitu. Eriti kui on soojem periood aastas, nii et saab õues lahtise tule juures tegutseda. Dr Popov ostis omale Tallinna külje alla koduõuele lahtise tule peale Ukraina Kazani ehk suure kaanega malmpoti, kuid see ei õigustanud ennast üldse, kippus iga hinna eest roostetama. “Ilmselt oli see ukrainlastel tehtud kaaperdatud või alla lastud lennukitest,” nendib ta, naer suul.

Seepärast asendas dr Popov Kazani tavalise suure vokkpanniga: Soome oma ja korralik. Kuid ka sellega ikka juhtus algul midagi — nagu see vanasõna ütlebki, et äpardused käivad ikka inimesi ja köögitarvikuid pidi, mitte kive-kände mööda.