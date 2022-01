Maximast saab enam: tasuta lõuna, õppetoetuse lastele ja vajadusel ka elukoha

Maximas on kümneid erinevaid töökohti ja suur osa neist, ennekõike just kauplustes, ei vaja väga põhjalikke eelteadmisi, väljaõpe toimub paljuski just töökohal. „Siin pakume ise suurt tuge sisseelamiseks,“ räägib Maxima personalijuht. Ettevõtte mentorlusprogrammi ja e-õppe abil aitavad kogenumad töötajad uutel töötajatel Maxima töökorraldusse sisse elada – seda nii ettevõtte 83 kaupluses, 12 tootmistsehhis, logistikakeskuses kui ka kontoris. „Lisaks viime regulaarselt läbi erinevaid koolitusi, kus saab ettevõttes karjääri tegemiseks end tööalaselt pidevalt harida,“ sõnab Kimber.

Eesti üks suuremaid tööandjaid Maxima on Baltikumi suurim jaekaubandusettevõte, mis tegutseb Eestis alates 2001. aastast. Maxima Eesti annab tööd üle 3700 inimesele.

Neist umbes 3000 on n-ö eesliinitöötajad, kes töötavad 83 kaupluses üle Eesti. Ettevõttel on 58 X-kodukauplust, 22 XX-supermarketit ja kolm XXX-hüpermarketit.

Maxima koosseisu kuulub ka 12 kulinaariatsehhi, mis annavad tööd 200 inimesele, ja logistikakeskus, kus töötab umbes 350 inimest. Ettevõtte peakontoris töötab umbes 230 inimest.

20 tegevusaastaga on Maximast saanud Eesti üks suuremaid tööandjaid ja maksumaksjaid. Igapäevaselt teenindavad siinsed Maxima kauplused keskmiselt 140 000 inimest.

Maxima oli esimene siinne jaekett, kes andis eelmise aasta lõpus teada ka ulatuslikust kaupluste töötajate palgatõusust uuel aastal. 2022. aasta 1. jaanuarist tõstis Maxima oma kaubandustöötajate palkasid keskmiselt 8%, mõnel kohal küündis palgatõus 14%-ni. Tegemist on ühe laiaulatuslikuma palgatõusuga, mis Maxima on kunagi Eestis ette võtnud. Kokku panustab ettevõte sel aastal oma kaupluse töötajate palgatõusu ligi 2,2 miljonit eurot.

„Oleme mõelnud ka töötajate lastele – meil on juba aastaid olnud hästi õppivatele lastele igakuine stipendium 40 eurot ja 1. klassi minevad lapsed saavad stardipaketi koolitarvete näol,“ sõnab Kimber. Maxima maksab suures osas kinni ka töötaja tervisetõendi ja pakub tasuta vaktsineerimist. Lisaks on nii kaupluste kui ka logistikakeskuse töötajatele erinevad motivatsioonisüsteemid, mis võimaldada teenida üle turu keskmise kuupalga.

Maximast saad enam! • Tasuta lõunad kaupluste, tootmise ja logistikakeskuse töötajatele

• Kaugemalt tulijatele tasuta transport ja elukoht üürimajas

• Tervisetõendi hüvitamine suures osas ja tasuta vaktsineerimine

• Juba 12 aastat premeeritakse tublidest õppuritest töötajate lapsi

• Töötajate lapsed saavad Maximalt kingituse nii kooli minnes kui ka jõuludeks

• Saad oma ala eksperdiks tänu sisekoolitustele ja täiendõppele

• Maximas on tugev ja toetav meeskond, poodides valitseb peretunne

„Oleme tänulikud igale töötajale, kes meile tööle tuleb ja siia ka jääb,“ ütleb Maxima personalijuht. Neid töötajaid, kes on otsustanud Maximasse pikemalt tööle jääda, on palju. Näiteks 2021. aasta jooksul täitus kas 10. või 15. tööaasta 175 Maxima töötajal. Viimase kolme aasta jooksul on selliseid tööjuubeleid tähistanud kokku ligi 600 inimest. „Enamik neist inimestest on meie kaupluste raudvara, tänu neile saavad ka uued töötajad kiiresti sisse elada,“ rõhutab Kimber.