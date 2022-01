Nähtamatu viis, mis aitab jaeketis toiduhindade lakke tõusmist vältida

Elekter moodustab tuntava osa kaubandusketi igapäevakuludest, mistõttu võivad püsivalt kõrge elektrihind hakkab üks hetk mõjutama ka toodete lõpphinda. Iga Maxima kaupluse elektrikuludest umbes 50% tuleb näiteks külmikutest, mida kasutatakse kaupade säilitamiseks nii müügisaalis kui ka kaupluse tagaruumides. Kuigi juustu, piima või liha ostukorvi pannes ei pane ükski kaupluse külastaja tähele, mis on see suurem süsteem, mis aitab poe külmikuid töös hoida ja tagab toodete õigel temperatuuril hoidmise, on nii jaeketi kui ka tarbija rahakoti jaoks tuntava vahega, milliseid külmutusseadmeid kaupluses kasutatakse.

Juba aastaid tagasi asusid jaeketid ise otsima viise, kuidas loobuda senistest keskkonnakahjulikest, suurte heitekogustega freoonkülmikutest ning asendada nad keskkonnasäästlikumate külmutuslahendustega. 2015. aastast on ka Euroopa Liit astunud erinevaid samme, et piirata nende kasutust toidupoodides. Eesti Maxima kauplustes on kasutusel kaht eri liiki külmutusseadmed, mis on ühelt poolt oluliselt keskkonnasäästlikumad, teisalt avaldavad positiivset mõju nii ettevõtte kui ka tarbija rahakotile.

Maxima XXX kauplus Haaberstis oli viis aastat tagasi esimene Maxima grupi kauplus kogu Baltikumis, kus võeti kasutusele CO 2 -põhised külmutusseadmed. Erinevalt vanadest freoonseadmest, mis eritavad tuhandeid CO 2 ekvivalente, on CO 2 -põhiste külmutusseadmete heitekogus minimaalne. Ka on nad vanade külmutusseadmetega võrreldes ökonoomsemad, vähendades elektrikulusid 10% ulatuses. Lisaks võimaldavad CO 2 -l töötavad külmikud kasutada jääksoojuse ära Maxima kaupluste kütmiseks. See aitab nende hoonete küttekulusid kuni 30% ulatuses kokku hoida.